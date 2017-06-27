На Сумщине прошли обыски в связи с ликвидацией хакерской платформы xDedic

В понедельник, 28 января, заместитель Генерального прокурора Евгений Енин во время совместного брифинга с главой Нацполиции Украины Сергеем Князевым, сообщил, что в четверг, 24 января, международная совместная группа, в состав которой входили сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции, а также Федерального подразделения по борьбе с компьютерной преступностью (FCCU) Бельгии, при содействии Европола, Федерального бюро расследований США (FBI) и Службы внутренних доходов США (IRS) в г. Тампа (штат Флорида) провели обыски в девяти локациях в Украине. В том числе на Сумщине, сообщает киберполицяи Украины.
Во время обысков конфискованы несколько IТ-систем. Также допрошены трое подозреваемых.
Указанные обыски проведены в рамках расследования уголовных производств относительно незаконного онлайн магазина «xDedic», на котором предлагался к продаже доступ к десяткам тысяч компрометируемых (взломанных) серверам пострадавших (компаний и частных лиц). Доступ к указанному онлайн магазину можно было получить через домены как в открытой сети, так и в DarkWeb.
Хакерская деятельность проводилась путем взлома доступа через протокол удаленного рабочего стола (RDP). Покупатели и продавцы осуществляли торговлю такими RDP серверами на этой платформе. Стоимость каждого сервера составляла от 6 тысяч долларов США.
Американское расследование преступной группы онлайн магазина «xDedic» осуществлялось Прокуратурой США Среднего округа штата Флорида.
В четверг, 24 января, доступ к «xDedic» был прекращен в соответствии с решениями американского суда, а составляющие уголовной инфраструктуры были конфискованы. Пользователи, которые будут пытаться получить доступ к домену «xDedic», будут перенаправляться на правительственную страницу, на которой содержится объяснение, что этот онлайн магазин перешел в режим оффлайн. Полицейскими органами Германии было также оказана помощь в конфискации и блокировании доступа.
Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование по «xDedic» в июне 2016 года. Использование специальных методов расследования позволило Федеральному подразделению по борьбе с компьютерной преступностью (FCCU) визуализировать преступную инфраструктуру «xDedic» и получить цифровые копии ее наиболее важных серверов. Для выполнения этой задачи было налажено интенсивное сотрудничество с Национальной прокуратурой и Национальным отделом высокотехнологичной преступности Нидерландов с применением Европейского ордера на расследование.
В течение 2017 года Федеральная прокуратура обратилась к следственному судье в г. Мехелен с просьбой начать судебное расследование по фактам преступной организации, незаконного доступа и вмешательства в данные и работу систем.
Тщательный анализ содержания этих серверов, при осуществлении которого Европол и Департамент киберполиции Национальной полиции Украины предоставили важную поддержку, позволил идентифицировать администраторов в Украине. В ходе этого расследования бельгийские и украинские правоохранительные органы тесно координировали следственные действия. В начале 2018 года Генеральная прокуратура Украины и Европол подписали Соглашение о создании совместной следственной группы.
Дальнейшая поддержка украинской стороны оказывалась в рамках уголовного производства ГСУ Нацполиции при процессуальном руководстве Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.
В 2018 году Евроюст организовал две координационные встречи между тремя странами в Гааге.
Благодаря скоординированным усилиям бельгийские, украинские и американские правоохранительные органы, прокуратура и полиция нанесли разрушительный удар по незаконной торговле «сломанными» компьютерными системами. Кроме того, это является важным сигналом и для лиц, совершающих другие преступные действия в Интернете о том, что они не застрахованы от уголовного преследования даже в Dark Web. Подход правоохранительных органов, применен по делу о «xDedic», свидетельствует о важности интенсивного международного сотрудничества для реализации успешных мер по борьбе с организованной преступностью в Dark Web.
Расследование этого дела в Украине, Бельгии и США продолжается до сих пор.
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