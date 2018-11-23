Сумской вуз - в ТОП-3 украинских вузов по данным Webometrics

Сумской государственный университет вернул себе статус «бронзового призера» среди украинских высших учебных заведений, войдя в топ-3 украинских вузов вместе с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальным техническим университетом Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
СумГУ подтвердил свои позиции по показателям цитируемости научных работ в Google Scholar и Scopus и улучшил показатели общей авторитетности в Интернет-пространстве.
На 69-ой месте СумГПУ им А.С.Макаренко, на 81-ом – СНАУ, на 172-ом – Глуховский НПУ им. А.Довженко.
Рейтинг Webometrics является крупнейшим по количеству участников и позиционирует себя как академический рейтинг университетов, который через наукометрические и вебометрические показатели оценивает все аспекты деятельности вузов: научную, учебную, культурную, социальную, спортивную и др.
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