Сумской вуз - в ТОП-3 украинских вузов по данным Webometrics Международный рейтинг Webometrics опубликовал обновленную версию рейтинга университетов мира по состоянию на январь 2019 года.

Сумской государственный университет вернул себе статус «бронзового призера» среди украинских высших учебных заведений, войдя в топ-3 украинских вузов вместе с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальным техническим университетом Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

СумГУ подтвердил свои позиции по показателям цитируемости научных работ в Google Scholar и Scopus и улучшил показатели общей авторитетности в Интернет-пространстве.

На 69-ой месте СумГПУ им А.С.Макаренко, на 81-ом – СНАУ, на 172-ом – Глуховский НПУ им. А.Довженко.

Рейтинг Webometrics является крупнейшим по количеству участников и позиционирует себя как академический рейтинг университетов, который через наукометрические и вебометрические показатели оценивает все аспекты деятельности вузов: научную, учебную, культурную, социальную, спортивную и др.