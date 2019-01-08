На Сумщине уплачено более 4 млрд грн ЕСВ В течение 2018 года ГУ ГФС в Сумской области обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме 4,1189 млрд гривен.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 года на 23,7% или на 789 млн гривен.

В декабре 2018 года обеспечено поступление единого взноса в размере 423,4 млн грн, что на 15,9 % или на 58,2 млн грн превышает показателя декабря 2017 года.