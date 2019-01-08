На Сумщине уплачено более 4 млрд грн ЕСВ

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 года на 23,7% или на 789 млн гривен.
В декабре 2018 года обеспечено поступление единого взноса в размере 423,4 млн грн, что на 15,9 % или на 58,2 млн грн превышает показателя декабря 2017 года.
По итогам декларирования доходов граждан в 2018 году в органы ГФС области подано 10208 деклараций об имущественном состоянии и доходах....
Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет...
Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что Законом Украины от 23.11.2018 №2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год»...
В течение 2018 года в местные бюджеты уплачено более 5,5 млрд гривен....
На Сумщине предприятие-производитель строительных материалов уклонилось от уплаты налогов на 1,5 млн гривен....