Сумские чиновники отчитались о борьбе с неубранными снегом и сосульками

Специалисты управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» продолжают контролировать работу по расчистке тротуаров от снега и льда, а также ликвидации сосулек.
Как сообщил начальник управления Руслан Голоперов, соответствующая работа проводится каждый день.
По результатам ежедневных проверок с начала года за нерасчищенные тротуары от снега и льда специалисты управления составили 84 административных протоколов. За сосульки на крышах - 12 админпротоколов.
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