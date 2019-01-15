Сумские чиновники отчитались о борьбе с неубранными снегом и сосульками В Сумах продолжается борьба со снегом на тротуарах и сосульками на крышах, считают в мэрии Сум.

Специалисты управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» продолжают контролировать работу по расчистке тротуаров от снега и льда, а также ликвидации сосулек.

Как сообщил начальник управления Руслан Голоперов, соответствующая работа проводится каждый день.

По результатам ежедневных проверок с начала года за нерасчищенные тротуары от снега и льда специалисты управления составили 84 административных протоколов. За сосульки на крышах - 12 админпротоколов.