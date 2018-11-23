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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38166

На Сумщине будут судить переправщиков нелегалов

На Сумщине члены преступной группировки, которые переправляли нелегалов через государственную границу, предстанут перед судом.

В состав группировки вошли супруги из Сумского района и житель Краснопольщины. Их обнаружили и задержали еще в летом работники полиции и пограничной службы. Начатое в отношении них уголовное производство правоохранители уже направили в суд.

Еще летом в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и перекрытие каналов нелегальной миграции, работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию о группе лиц, которые помогали мигрантам незаконно пересечь государственную границу Украины с Россией.

«Нами был проведен ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных разоблачения злоумышленников, - рассказывает Владимир Кравченко, и.о. начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП области. - Были установлены все члены преступной группировки, которые занимались такой противоправной деятельностью с начала 2018 года. Действовали они по четко распределенным ролям. Одни подыскивали потенциальных «клиентов», другие занимались непосредственной организацией, предоставлением мест временного пребывания, переправкой и сопровождением иностранцев во время незаконного пересечения государственной границы Украины с Россией. Сумма денежного вознаграждения за их услуги колебалась от 500 до 700 долларов США. Таким образом мы фактически перекрыли канал нелегальной миграции».

Всем злоумышленникам сообщено о подозрении по признакам ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению путем предоставления советов и указаний, совершенные организованной группой и из корыстных побуждений». Данное уголовное производство уже направлено в суд. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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