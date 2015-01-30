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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03554

Сумским военным представили нового военкома

Замкомандующего войсками оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковник Александр Нестеренко представил личному составу Сумского областного военкомата и военкомам районных и городских военкоматов нового военного комиссара Сумской области полковника Валерия Исмаилова.

Полковник Валерий Исмаилов на общем построении ознакомился с личным составом и заверил всех присутствующих в готовности сохранять лучшие традиции областного военного комиссариата и сделать все для того, чтобы Сумская область стала лучшей в оперативном командовании «Север».

Общество Валерий Исмаилов Областной военкомат

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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