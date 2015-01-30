Сумским военным представили нового военкома

Полковник Валерий Исмаилов на общем построении ознакомился с личным составом и заверил всех присутствующих в готовности сохранять лучшие традиции областного военного комиссариата и сделать все для того, чтобы Сумская область стала лучшей в оперативном командовании «Север».
Приказом Министра обороны Украины от 10.01.2019 № 9 военным комиссаром Сумского областного военного комиссариата назначен полковник Валерий Исмаилов....
Установлены должностные лица ВС Украины, причастные к обстрелам российской территории, сообщает следственный комитет РФ.... 2
Передала помощь от американских ветеранов войны Сумскому областному военному комиссариату гражданка США Галина Климук-Хомяк....
Адресная помощь поступила семье Игоря Завального, погибшего защитника Украины....