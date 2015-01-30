Сумским военным представили нового военкома Замкомандующего войсками оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковник Александр Нестеренко представил личному составу Сумского областного военкомата и военкомам районных и городских военкоматов нового военного комиссара Сумской области полковника Валерия Исмаилова.

Полковник Валерий Исмаилов на общем построении ознакомился с личным составом и заверил всех присутствующих в готовности сохранять лучшие традиции областного военного комиссариата и сделать все для того, чтобы Сумская область стала лучшей в оперативном командовании «Север».