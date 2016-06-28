Сумы в аутсайдерах по камерам видеонаблюдения Сегодня, 30 января, на сессии Сумского горсовета за 2018 год отчитывался начальник Сумского горотдела полиции Павел Карабута.

По его словам, Сумы находятся в аутсайдерах, наряду с Луцком, среди областных центров по установке современных камер видеонаблюдения, которые бы могли распознавать номерные знаки авто, лица и т.д. Таких камер в Сумах -0! В городах, сопоставимых с Сумами по населению, уже есть подвижки. Например, в Чернигове таких камер 300, в Полтаве – 93. В районах области таких камер уже 135…