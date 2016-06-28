Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29312

Сумы в аутсайдерах по камерам видеонаблюдения

Сегодня, 30 января, на сессии Сумского горсовета за 2018 год отчитывался начальник Сумского горотдела полиции Павел Карабута.

По его словам, Сумы находятся в аутсайдерах, наряду с Луцком, среди областных центров по установке современных камер видеонаблюдения, которые бы могли распознавать номерные знаки авто, лица и т.д. Таких камер в Сумах -0! В городах, сопоставимых с Сумами по населению, уже есть подвижки. Например, в Чернигове таких камер 300, в Полтаве – 93. В районах области таких камер уже 135…

Право Камеры наблюдения

По тематике

15.01.2018 11:22

В Сумах планируют установить почти 200 камер наблюдения

В 2018 году согласно программе, утвержденной горсоветом, в Сумах установят больше 160 камер наблюдения....

18.09.2017 10:09

В Сумах не хватает денег на камеры наблюдения

Вопрос установки камер видеонаблюдения обсуждали сегодня, 18 сентября, во время аппаратного совещания....

13.06.2017 15:48

Шосткинцев обещают взять под наблюдение

На IX сессии Шосткинского городского совета мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в ближайшее время в городе запланирована установка 10...

Петиция об установке видеокамер для обеспечения правопорядка получила ответ
06.07.2016 16:10

Петиция об установке видеокамер для обеспечения правопорядка получила ответ

Электронная петиция Алексея Болгова «Установка видеокамер для обеспечения правопорядка» получила ответ от Сумского городского совета....

Петиция сумчанина «Установка видеокамер для обеспечения правопорядка» собрала необходимые подписи
28.06.2016 12:34

Петиция сумчанина «Установка видеокамер для обеспечения правопорядка» собрала необходимые подписи

Электронная петиция Алексея Болгова собрала 278 подписей из 250 необходимых....

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НОВІ МОЖЛИВОСТІ - «ВОЛЯ» висунула Юрія Дерев’янка на пост Президента України (фото)
28.01.2019 19:47
В Шостке пройдет конкурс снежных скульптур
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На Сумщине пограничники задержали беглого контрабандиста
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Вторая лига: в сумском дерби сильнее «строители»
Сегодня 11:50
Сумские депутаты не смогли уменьшить исполком
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В Сумах не смогли ликвидировать коммунальное предприятие
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Сегодня 10:38
Под Сумами спасатели вытащили «скорую» из снежного сугроба
Сегодня 10:35
Сумы в аутсайдерах по камерам видеонаблюдения
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В Конотопе будут судить уклониста от военных сборов
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Сегодня 10:03
Сумские чиновники отчитались о борьбе с неубранными снегом и сосульками
Сегодня 09:59
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28.01.2019 17:18
Харківський сумчанин або «Перетини»
28.01.2019 17:07
Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
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«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
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CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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