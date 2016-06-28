Сумы в аутсайдерах по камерам видеонаблюдения

По его словам, Сумы находятся в аутсайдерах, наряду с Луцком, среди областных центров по установке современных камер видеонаблюдения, которые бы могли распознавать номерные знаки авто, лица и т.д. Таких камер в Сумах -0! В городах, сопоставимых с Сумами по населению, уже есть подвижки. Например, в Чернигове таких камер 300, в Полтаве – 93. В районах области таких камер уже 135…
В 2018 году согласно программе, утвержденной горсоветом, в Сумах установят больше 160 камер наблюдения....
Вопрос установки камер видеонаблюдения обсуждали сегодня, 18 сентября, во время аппаратного совещания....
На IX сессии Шосткинского городского совета мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в ближайшее время в городе запланирована установка 10...
Электронная петиция Алексея Болгова «Установка видеокамер для обеспечения правопорядка» получила ответ от Сумского городского совета....
Электронная петиция Алексея Болгова собрала 278 подписей из 250 необходимых....