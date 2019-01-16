Под Сумами спасатели вытащили «скорую» из снежного сугроба 29 января в 20:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи работникам службы «103» в с. Перекрестовка Сумского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул группы специальной пожарной техники Отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По прибытию было установлено, что возвращающийся с вызова на заснеженной дороге автомобиль занесло, и он оказался на обочине, откуда не смог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью буксировочного троса автомобилем повышенной проходимости на шасси КамАЗ доставили машину на безопасный участок дороги, откуда она самостоятельно продолжила движение в направлении г. Сумы.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.