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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Вторая лига: в сумском дерби сильнее «строители»

После третьего тура «Lex VSK-СумБуд» закрепился на втором месте в подгруппе.

В матче третьего тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 4 «строители» одержали убедительную победу над «Сумыхимпром-СДПУ». К тому же, перед ответным матчем команда Игоря Кравченко и Владимира Гладова потеряла двоих ключевых игроков.

«Сумыхимпром-СДПУ» - «Lex VSK-СумБуд» 1:6 (0:2)

«Сумыхимпром-СДПУ»: 1.Балухта - 2.Курило, 3.Лысенко, 4.Бугай, 5.Козуб, 6.Тодор, 7.Пимоненко, 8.Елшанский,  10.Завгородний, 11.Прокопов, 15.Луценко, 16.Яценко, 33.Кагацкий - 12.Волков

«Lex VSK-СумБуд»: 1.Абдулаев - 2.Пахоменко, 3.Великодный, 4.Ожог, 5.Захарченко, 7.Наровенко, 8.Шаповал, 9.Линник, 10.Ханюков, 11.Сайко, 13.Шепель, 33.Анцибор

Голы: Бугай (21, аг), Тодор (32) - Анцибор (15, 26, 38), Пархоменко (18), Ожог (28)

Предупреждения: Завгородний (7), Тодор (33), Елшанский (34), Курило (38) (все - «Сумыхимпром-СДПУ»)

Удаления: Завгородний (29, повторное предупреждение), Тодор (38, повторное предупреждение)

На 39-ой минуте Андрей Анцибор («Lex VSK-СумБуд») не реализовал дабл-пенальти

Напомним: в другом матче сумская «Технология» в Харькове проиграла местной команде «Symbol» 2:5.

После трех туров лидируют харьковчане – 9 очков, у «Lex VSK-СумБуд» - 6, у «Технологии» - 3, у «Сумыхимпром-СДПУ» - 0.

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