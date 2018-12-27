Сумские депутаты не смогли уменьшить исполком

Как объяснил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов (самого мэра на заседании нет, - он в отпуске), это связано с ситуацией с переводом областных предприятий, территориально расположенных в Сумах, в районы. Тем самым бюджет города теряет 74 млн грн за год, которые мог бы получить в виде ПДФО работников переведенных предприятий.
Дмитрий Нагорный является начальником управления коммунального имущества областного совета. И по мнению городских властей, именно он является инициатором перевода предприятий. Его приглашали на сессию объясниться, но он не пришел.
Однако проект решения не нашел поддержки у депутатов. «За» было всего 17 депутатов (для принятия решения нужно минимум 22).
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