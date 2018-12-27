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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18242

Сумские депутаты не смогли уменьшить исполком

Сегодня, 30 января, на сессии Сумского горсовета рассматривали предложение мэра Сум об исключении из состава исполнительного комитета Дмитрия Нагорного.

Как объяснил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов (самого мэра на заседании нет, - он в отпуске), это связано с ситуацией с переводом областных предприятий, территориально расположенных в Сумах, в районы. Тем самым бюджет города теряет 74 млн грн за год, которые мог бы получить в виде ПДФО работников переведенных предприятий.

Дмитрий Нагорный является начальником управления коммунального имущества областного совета. И по мнению городских властей, именно он является инициатором перевода предприятий. Его приглашали на сессию объясниться, но он не пришел.

Однако проект решения не нашел поддержки у депутатов. «За» было всего 17 депутатов (для принятия решения нужно минимум 22).

Политика Дмитрий Нагорный Исполком Перевод предприятий

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