На Сумщине пограничники задержали беглого контрабандиста 29 января пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Информация о возможном незаконном пересечении границы была получена заранее. На направление вероятного нарушения был выслан пограничный наряд. Примерно в полночь пограничники задержали мужчину, который двигался из России в Украину. Правонарушителем оказался гражданин Украины 1977 года рождения.

Дальнейшие проверочные мероприятия позволили выяснить, что несколько дней назад он пытался автомобилем «УАЗ» незаконно переместить через государственную границу груз орехов. Однако при задержании покинул авто и товар и обратился в бегство на территорию России.

За незаконное пересечение границы в отношении гражданина составлены соответствующие административные материалы. Его дальнейшую судьбу решит суд, сообщает госпогранслужба.