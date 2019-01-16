В Шостке пройдет конкурс снежных скульптур На конкурс снежных скульптур приглашают участников со всей Украины.

Всех желающих сектор молодежи Шосткинского горсовета приглашает принять участие в конкурсе снежных скульптур, который традиционно проходит в феврале на Садовом бульваре. В этом году ориентировочно начало мероприятия запланировано на 6 февраля. К участию приглашают всех желающих со всей Украины. Дополнительная информация по телефону: 2-30-30, сообщает Shostka-news.