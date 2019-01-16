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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:031

В Шостке пройдет конкурс снежных скульптур

На конкурс снежных скульптур приглашают участников со всей Украины.

Всех желающих сектор молодежи Шосткинского горсовета приглашает принять участие в конкурсе снежных скульптур, который традиционно проходит в феврале на Садовом бульваре. В этом году ориентировочно начало мероприятия запланировано на 6 февраля. К участию приглашают всех желающих со всей Украины. Дополнительная информация по телефону: 2-30-30, сообщает Shostka-news.

Досуг Снежная скульптура Шостка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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