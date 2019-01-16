В Шостке пройдет конкурс снежных скульптур

Всех желающих сектор молодежи Шосткинского горсовета приглашает принять участие в конкурсе снежных скульптур, который традиционно проходит в феврале на Садовом бульваре. В этом году ориентировочно начало мероприятия запланировано на 6 февраля. К участию приглашают всех желающих со всей Украины. Дополнительная информация по телефону: 2-30-30, сообщает Shostka-news.
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