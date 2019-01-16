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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18258

В Конотопе 52-летний мужчина умер от воспаления легких

В Конотопе от воспаления легких умер мужчина. Ему было 52 года.

Скончался в больнице сегодня ночью - 29 января. Об этом рассказал заведующий отделом эпидисследований Сумского лабораторного центра МЗ Украины Александр Черняк. По его информации, мужчина поздно обратился в больницу, заболевания повлекло осложнения - двустороннее воспаление легких, пишет UA:СУМИ.

Всего на Сумщине, по состоянию на 30 января, больных гриппом и ОРВИ - почти 1300 человек, из них около 820 - дети. Сейчас на карантин закрыто 23 образовательные учреждения на Сумщине.

Общество Воспаление легких Конотоп Смерть

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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