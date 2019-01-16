В Конотопе 52-летний мужчина умер от воспаления легких

Скончался в больнице сегодня ночью - 29 января. Об этом рассказал заведующий отделом эпидисследований Сумского лабораторного центра МЗ Украины Александр Черняк. По его информации, мужчина поздно обратился в больницу, заболевания повлекло осложнения - двустороннее воспаление легких, пишет UA:СУМИ.
Всего на Сумщине, по состоянию на 30 января, больных гриппом и ОРВИ - почти 1300 человек, из них около 820 - дети. Сейчас на карантин закрыто 23 образовательные учреждения на Сумщине.
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