В Конотопе 52-летний мужчина умер от воспаления легких В Конотопе от воспаления легких умер мужчина. Ему было 52 года.

Скончался в больнице сегодня ночью - 29 января. Об этом рассказал заведующий отделом эпидисследований Сумского лабораторного центра МЗ Украины Александр Черняк. По его информации, мужчина поздно обратился в больницу, заболевания повлекло осложнения - двустороннее воспаление легких, пишет UA:СУМИ.

Всего на Сумщине, по состоянию на 30 января, больных гриппом и ОРВИ - почти 1300 человек, из них около 820 - дети. Сейчас на карантин закрыто 23 образовательные учреждения на Сумщине.