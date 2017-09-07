Мэр Сум хочет присоединить 11 сел Сегодня, 30 января на сессии Сумского горсовета рассматривали проекты решений о присоединении к территориальной громаде Сум 11 сел.

Это села - Песчаное, Верхнее Песчаное, Загорское, Трофименково, Житейское, Кирияковщина Песчанского сельсовета и Пушкаревка, Битица, Вакаловщина, Зеленый Гай, Никольское Битицкого сельсовета.

Инициатор рассмотрения вопросов мэр Сум Александр Лысенко, которого, впрочем, на сессии нет, - у него отпуск.

Как стало известно, к мэру обратились сельские советы, которые уже приняли соответствующие решения. Теперь дело за городскими депутатами.

Депутаты выслушали все за и против такого объединения, но решили взять паузу для более детального изучения вопроса.