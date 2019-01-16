В Сумах в аварии пострадала 3-летняя девочка В результате столкновения двух автомобилей пострадала 3-летняя пассажирка.

Сегодня, 30 января, около 8.30, на проспекте Михаила Лушпы, произошла аварий с участием двух автомобилей.

Экипаж патрульных, прибывший на место ДТП оградил место происшествия и в дальнейшем установил, что, по предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Skoda Fabia при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Fiat Grande Punto под управлением 30-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, к тому же телесные повреждения получила 3-летняя пассажирка автомобиля Fiat.

Девочку доставили в Сумскую областную клиническую больницу, где у нее зафиксировали травмы в виде ссадины мягких тканей лобной области.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.