На Сумщине копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Во время проведения обследования улично-дорожной сети на автодороге Р-61 «Батурин-Конотоп-Сумы», в поселке городского типа Терны, за нарушение ПДД экипаж управления патрульной полиции в Сумской области остановил автомобиль КамАЗ.
Во время осмотра грузовика инспекторы обнаружили, что 29-летний водитель перевозил древесину, а именно ясень. Никаких разрешительных документов на перевозку груза он не имел, и объяснить происхождение своего груза водитель также не мог.
Сотрудники управления вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Недригайловского отделения полиции. Сейчас проводится проверка.
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