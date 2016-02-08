Кабмин сделал невозможным неправомерное начисление поставщиками газа для домохозяйств без счетчика Кабинет Министров Украины 30 января 2019 года принял Постановление, которое делает невозможным незаконные действия поставщиков природного газа и выставлять населению, которое не имеет счетчиков газа, завышенные платежки.

Правительство установило, что с 9 августа 2018 года в Украине действуют такие нормы потребления газа без счетчиков:

• Газовая плита при наличии центрального горячего водоснабжения (ЦГВП): 3,29 кубов газа на одного человека в месяц;

• Газовая плита без ЦГВП: 5,39 кубов газа на одного человека в месяц;

• Газовая плита и водонагреватель: 10,49 кубов газа на одного человека в месяц.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства отметил, что по завышенным нормам платить не нужно.

«К большому сожалению, в газовой среде все думают, что нужно наживаться на людях. Правительство против этого и будет делать все для того, чтобы защитить людей. Люди должны платить справедливую цену, а не завышенную», - сказал В.Гройсман.

Также Правительство обязало НАК «Нафтогаз Украины» заняться вопросом учета газа, чтобы в каждом украинском доме был счетчик.

«Газовики друг на друга списывают объемы газа. Чтобы никто ничего не воровал, нужен учет. Эта задача того, кто поставляет и производит газ. Поэтому в каждом домохозяйстве за счет «Нафтогаза» должен быть установлен газовый счетчик. Средства на это должны быть заложены в финансовом плане «Нафтогаза» на 2019 год», - подчеркнул премьер и поручил министерству энергетики и угольной промышленности Украины вести жесткий контроль выполнения решения Правительства НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, с 1 ноября 2018 цена на газ для населения составляет 8,550 грн. за куб. метр.