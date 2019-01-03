Сумские коммунальщики, сбивая сосульки, сломали поручни в магазине

При помощи автовышки работники сбивали лед и снег с крыши. При этом все это летело вниз. Одна из глыю льда упала на поручни, ведущие к магазину «Їжачок» и сломала один из них.
Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Людмила Дериземля.
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