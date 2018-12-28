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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23238

Сумские депутаты просят как можно быстрее повысить тарифы на воду

Сумской горсовет обратился к руководству государства и регулятору в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой своевременно обеспечивать установление тарифов для КП «Горводоканал».

Соответствующий текст обращения депутаты городского совета утвердили сегодня, 30 января, во время очередной сессии с целью стабилизации работы коммунального предприятия и обеспечения жителей города питьевой водой.

В документе говорится, что согласно отчету КП «Горводоканал» о финансовых результатах и балансе за 2017 год и девять месяцев прошлого года убыток предприятия от хозяйственной деятельности составил более 7 млн грн и 9 млн грн соответственно.

Основной причиной убыточности коммунального предприятия является несоответствие фактической стоимости коммунальных услуг на водоснабжение и водоотведение утвержденным тарифам.

В связи с финансовыми проблемами КП «Горводоканал» в настоящее время не имеет возможности своевременно выполнять денежные обязательства, в том числе по уплате налогов в бюджет, погашению задолженности перед поставщиками.

По состоянию на 9 января текущего года задолженность предприятия перед ПАО «Сумыоблэнерго» за электроэнергию составляла 62,6 млн гривен.

КП «Горводоканал» является лицензиатом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая затягивает процедуры установления тарифов по централизованному водоснабжению и водоотводу. Поэтому КП «Горводоканал» ежегодно несет неоправданные убытки, что может привести к банкротству коммунального предприятия.

Коммунальное предприятие подало в НКРЭКУ расчетные материалы на установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, и услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) на 2019 год, по всем статьях расходов. Однако, по состоянию на 18 января 2019 года решение об установлении тарифов не принято.

Учитывая это, руководствуясь Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», с целью защиты интересов коммунального предприятия, недопущение несения им необоснованных расходов или прекращения предоставления услуг, сумские избранники просят обеспечить своевременность установления НКРЭКУ тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу на 2019 год для КП «Горводоканал» и рассмотреть его в феврале 2019 года; внести изменения в порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение, утвержденного Постановлением НКРЭКУ от 10 марта 2016 года № 302 и предусмотреть автоматическую корректировку в тарифах расходов на электроэнергию и природный газ в случае изменения стоимости указанных энергоносителей; рассмотреть возможность установления для КП «Горводоканал» тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу органами местного самоуправления; инициировать внесение изменений в некоторые Законы Украины относительно порядка установления тарифов.

Общество КП «Горводоканал» НКРЭ КУ Обращение горсовета Тарифы

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