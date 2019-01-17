В Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике

Серебряный призер Николай Рущак с тренером Алексеем Шелестом
В соревнованиях в манеже СумГУ принимали участие 682 спортсмена из 24 регионов Украины. Больше всего участников, естественно, было от хозяев – сборной Сумщины – ровно 100 человек.
В командном зачете Сумщина заняла шестое место, уступив только монстрам легкой атлетики – Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областям и Киеву. Областная ДЮСШ стала восьмой среди ДЮСШ, на 10-ом месте Роменская ДЮСШ, на 12-ом – Белопольская… Среди СДЮШОР
Сумчане завоевали 2 первых, одно второе и одно третье места.
Чемпионами стали:
- Максим Штакин (Областная ДЮСШ) в беге на 200 м – 22,86 с
- Александр Гринь (Роменская ДЮСШ) в беге на 60 м – 7,13 с
Серебро у:
- Николая Рущака (ДЮСШ Сумской район) в спортивной ходьбе на 5000 м – 22:58,02
- Максима Штакина, Александра Гриня, Андрея Нечипоренко и Кирилла Кошаренко в эстафете 100+200+300+400 м – 2:06,33.
Бронза у Виталия Опанасенко (ДЮСШЩ им. Белонога, Белополье) в толкании ядра – 15,82 м.
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