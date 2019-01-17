В Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике 28-30 января в Сумах проходил чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юношей (2002 г.р. и младших).

В соревнованиях в манеже СумГУ принимали участие 682 спортсмена из 24 регионов Украины. Больше всего участников, естественно, было от хозяев – сборной Сумщины – ровно 100 человек.

В командном зачете Сумщина заняла шестое место, уступив только монстрам легкой атлетики – Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областям и Киеву. Областная ДЮСШ стала восьмой среди ДЮСШ, на 10-ом месте Роменская ДЮСШ, на 12-ом – Белопольская… Среди СДЮШОР

Сумчане завоевали 2 первых, одно второе и одно третье места.

Чемпионами стали:

- Максим Штакин (Областная ДЮСШ) в беге на 200 м – 22,86 с

- Александр Гринь (Роменская ДЮСШ) в беге на 60 м – 7,13 с

Серебро у:

- Николая Рущака (ДЮСШ Сумской район) в спортивной ходьбе на 5000 м – 22:58,02

- Максима Штакина, Александра Гриня, Андрея Нечипоренко и Кирилла Кошаренко в эстафете 100+200+300+400 м – 2:06,33.

Бронза у Виталия Опанасенко (ДЮСШЩ им. Белонога, Белополье) в толкании ядра – 15,82 м.