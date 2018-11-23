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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03302

На Сумщине посчитали среднюю зарплату

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в декабре 2018 года.

В декабре 2018 года на предприятиях Сумщины было занято 198,2 тыс. человек против 204,7 тыс. человек - в декабре 2017 года.

Начисленная заработная плата на одного штатного работника в декабре 2018 года в среднем составляла 8454 грн, что на 14,9% больше, чем в декабре 2017 года. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по отношению к декабрю 2017 года выросла на 4,7%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении декабря 2018 года увеличилась на 6,9 млн грн и на 1 января 2019 года составила 275,3 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 212,5 млн грн.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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