На Сумщине посчитали среднюю зарплату Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в декабре 2018 года.

В декабре 2018 года на предприятиях Сумщины было занято 198,2 тыс. человек против 204,7 тыс. человек - в декабре 2017 года.

Начисленная заработная плата на одного штатного работника в декабре 2018 года в среднем составляла 8454 грн, что на 14,9% больше, чем в декабре 2017 года. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по отношению к декабрю 2017 года выросла на 4,7%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении декабря 2018 года увеличилась на 6,9 млн грн и на 1 января 2019 года составила 275,3 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 212,5 млн грн.