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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской бар оштрафовали на 37 тысяч

Суд подтвердил законность проведенной плановой проверки и применения штрафных санкций к ПВСП «Проспект» в связи с нарушением законодательства о безопасности пищевых продуктов.

Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в августе 2018 года было осуществлено плановую проверку заведения общественного питания «Проспект» на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Во время проверки был выявлен ряд нарушений гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами, которые создавали угрозу жизни и здоровью граждан, а именно многочисленные факты загрязнения цеха приготовления пищевых продуктов, отсутствие надлежащей защиты от загрязнения пищевых продуктов на стадии переработки, нарушение температурных условий хранения пищевых продуктов.

По данному факту первым заместителем Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Е. Лазоренко было вынесено постановление о наложении на ПВCП «Проспект» штрафа в размере десяти минимальных заработных плат - 37 230 гривен.

Не согласившись с данным постановлением, субъект хозяйствования обжаловал его в Сумской окружной административный суд.

По результатам рассмотрения данного дела, специалисты отдела правового обеспечения доказали правомерность проведенной проверки и примененных штрафных санкций, в связи с чем решением Сумского окружного административного суда было отказано в удовлетворении исковых требований ПВСП «Проспект».

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области предостерегает потребителей быть внимательными в заведениях общественного питания, и перед тем, как воспользоваться их услугами нужно убедиться, что на данном предприятии соблюдаются гигиенические требования по обращению с пищевыми продуктами. В противном случае - обратиться в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области с заявлением о проведении внеплановой проверки такого учреждения. Берегите свою жизнь и здоровье, сообщает сайт ведомства.

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