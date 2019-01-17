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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32388

Полицейские задержали на Полтавщине подозреваемого в совершении убийства на Сумщине

Ранее судимый житель Лебединского района в пылу ссоры убил своего приятеля по рюмке.

Сообщение об обнаружении мертвым одного из жителей села Каменка в дежурную часть Лебединского отделения полиции поступило в понедельник, около 14:40. По указанному адресу немедленно выехали руководители уголовного розыска ГУНП в области и районного отделения полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что погибший - 50-летний житель этого же села, однако жил на другой улице. Владельца же дома, во дворе которого и было найдено тело 54-летнего ранее судимого мужчины, ни дома, ни в деревне не оказалось. В полицейских появились более чем обоснованные подозрения, что именно он причинил своему гостю несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Отрабатывая эту версию, полицейские опрашивали жителей села, и сориентировали на розыск подозреваемого все смежные райотделы полиции, к оперативно-розыскным мероприятиям присоединились специалисты областного подразделения уголовного розыска.

По словам очевидцев и односельчан, с которыми в последние три дня общался подозреваемый, найденный мертвым приходил к своему приятелю еще в субботу, и после этого его больше никто не видел. Одна из жительниц села, к которой подозреваемый приходил в воскресенье вечером, объяснила, что тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения, и говорил о том, что поссорился со своим товарищем, и даже несколько раз его ударил. А в понедельник, протрезвев, собрался и уехал в неизвестном направлении.

«Поиски предполагаемого преступника продолжались недолго: в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли на территории Полтавской области и доставили в Лебедин, - комментирует ситуацию Олег Цуриков, начальник Лебединского отделения полиции. - В ходе опроса задержанный и рассказал, и показал, как на самом деле развивались события».

Действительно, приятель пришел к нему в субботу, и они некоторое время «общались» за рюмкой. Затем у них возникла ссора, и он, будучи изрядно навеселе и не помня себя от злости, несколько раз ударил того ножом в грудь, а затем обухом топора - по голове. А когда понял, что товарищ умер, вытащил его тело во двор, на мороз. После чего снова вернулся к бутылке. Утром в воскресенье он пошел «опохмелиться» к своим знакомым на другую улицу, и там, изрядно выпив, проговорился о ссоре и ее последствиях. А в понедельник, протрезвев окончательно, понял, что натворил, и испугался. Поэтому, быстро собрался и уехал из села прочь.

Сейчас следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 УК Украины продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному в порядке ст. 208 УПК мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления ему подозрению в совершении преступления. За содеянное ему грозит наказание в виде заключения сроком до 15 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Лебединский район Убийство

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