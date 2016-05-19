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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33511

В Сумах таксист занимался сутенерством

Ранее судимый житель Сум, работая таксистом, решил дополнительно подзаработать. И кроме пассажирских перевозок, предлагал услуги интимного характера.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Сумской области получили информацию об одном из жителей Сум, который предлагал услуги сексуального характера. «В ходе проведения проверки, информация подтвердилась. Мы установили, что таксист для предоставления интим услуг фактически сводил знакомых женщин с мужчинами, - комментирует Владимир Кравченко, и.о. начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Сумской области. - За поиски клиентов, транспортировку и бронирование номера в гостинице он и его подруги-исполнительницы получали 700 гривен».

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 303 «сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией», максимальным наказанием за которое может стать тюремное заключение сроком до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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