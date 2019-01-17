Сумские копы отказались от взятки В Сумском районе водитель автомобиля предлагал полицейским немалую сумму денег, чтобы те «закрыли глаза» на управление транспортным средством в состоянии опьянения и с поддельными документами.

Происшествие произошло 29 января в пгт Низы Сумского района. Внимание работников сектора реагирования патрульной полиции, которые несли там службу, привлек автомобиль «Ниссан». По всей видимости, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Авто остановили, и как оказалось не зря. Во время проверки документов, 38-летний водитель предъявил работникам полиции водительское удостоверение с явными признаками подделки. К тому же от него шел стойкий запах алкоголя. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции, чтобы задокументировать нарушения, и предложили водителю пройти тест на наличие в крови алкоголя, но тот отказался. А за то, чтобы его отпустили и «закрыли глаза» на оба правонарушения, предложил полицейским деньги в сумме 10000 гривен.

Правоохранители в присутствии понятых изъяли удостоверение с признаками подделки и зафиксировали состояние опьянения нарушителя. Автомобиль помещен на штрафную площадку.

В полиции открыли уголовные производства по ч.4 ст.358 «Использование заведомо подложного документа» и ч.1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Злоумышленнику может грозить от двух до четырех лет ограничения или лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.