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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43259

Сумские копы отказались от взятки

В Сумском районе водитель автомобиля предлагал полицейским немалую сумму денег, чтобы те «закрыли глаза» на управление транспортным средством в состоянии опьянения и с поддельными документами.

Происшествие произошло 29 января в пгт Низы Сумского района. Внимание работников сектора реагирования патрульной полиции, которые несли там службу, привлек автомобиль «Ниссан». По всей видимости, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Авто остановили, и как оказалось не зря. Во время проверки документов, 38-летний водитель предъявил работникам полиции водительское удостоверение с явными признаками подделки. К тому же от него шел стойкий запах алкоголя. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции, чтобы задокументировать нарушения, и предложили водителю пройти тест на наличие в крови алкоголя, но тот отказался. А за то, чтобы его отпустили и «закрыли глаза» на оба правонарушения, предложил полицейским деньги в сумме 10000 гривен.

Правоохранители в присутствии понятых изъяли удостоверение с признаками подделки и зафиксировали состояние опьянения нарушителя. Автомобиль помещен на штрафную площадку.

В полиции открыли уголовные производства по ч.4 ст.358 «Использование заведомо подложного документа» и ч.1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Злоумышленнику может грозить от двух до четырех лет ограничения или лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Патрульная полиция Поддельные документы Пьяный за рулем

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