Сумские копы отказались от взятки

Происшествие произошло 29 января в пгт Низы Сумского района. Внимание работников сектора реагирования патрульной полиции, которые несли там службу, привлек автомобиль «Ниссан». По всей видимости, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Авто остановили, и как оказалось не зря. Во время проверки документов, 38-летний водитель предъявил работникам полиции водительское удостоверение с явными признаками подделки. К тому же от него шел стойкий запах алкоголя. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции, чтобы задокументировать нарушения, и предложили водителю пройти тест на наличие в крови алкоголя, но тот отказался. А за то, чтобы его отпустили и «закрыли глаза» на оба правонарушения, предложил полицейским деньги в сумме 10000 гривен.
Правоохранители в присутствии понятых изъяли удостоверение с признаками подделки и зафиксировали состояние опьянения нарушителя. Автомобиль помещен на штрафную площадку.
В полиции открыли уголовные производства по ч.4 ст.358 «Использование заведомо подложного документа» и ч.1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Злоумышленнику может грозить от двух до четырех лет ограничения или лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сумские патрульные обнаружили водителя с признаками алкогольного опьянения на лицензированном автомобиле, предоставляющем услуги по перевозке пассажиров....
Ночью к патрулирующим улицу Герасима Кондратьева инспекторам обратился неравнодушный водитель, который сообщил о вероятно нетрезвом водителе автомобиля Geely, который опасно...
В связи с ухудшением погодных условий на территории Сумской области, для обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники управления патрульной полиции работают...
На Сумщине к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу....
На Сумщине сообщено о подозрении заместителю начальника отдела Госаудитслужбы, уличенному в получении взятки....