Экс-любовница обокрала кролевчанина почти на 16 тыс. гривен Как установили сотрудники полиции, соблазнилась она на банковский счет мужчины.

В дежурную часть Кролевецкого отделения полиции обратился 61-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его банковской карточки исчезло более 15 000 гривен. Во время беседы с потерпевшим, правоохранители установили, что к заявителю часто в гости наведывается бывшая сожительница, с которой он поддерживает дружеские отношения. Кроме того, она знает пин-код и место хранения банковской карточки. Поэтому полицейские сразу решили пообщаться с 34-летней женщиной.

Как выяснилось - не зря. Она своей причастности к исчезновению денег не отрицала. Более того – рассказала, что периодически заходила в гости к своему экс-возлюбленному, и забирала из тайника банковскую карту, с которой снимала деньги. После чего сразу возвращала платежный документ на место. Полученные таким образом наличные тратила на свои нужды. А чтобы мужчина не заподозрил исчезновения сбережений, она потихоньку удаляла соответствующие сообщения, поступавшие на его мобильный телефон. Однако после последнего снятия наличных она не вычислила нужный момент, и мужчина все же получил и прочитал сообщение из банка.

В полиции действия гражданки квалифицировали по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Теперь женщине придется не только вернуть все похищенные средства, но и предстать перед судом. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.