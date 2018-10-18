В Сумах пьяный уголовник в розыске сам вызвал копов Патрульные обнаружили мужчину в розыске, который сам совершил заведомо ложный вызов в полицию.

На линию «102» позвонил 31-летний гражданин, который сообщил, что возле рынка, на Курском проспекте двое неизвестных избивают женщину.

На место происшествия сразу направился экипаж патрульной полиции. Прибыв по адресу, о котором говорилось в сообщении, полицейские обнаружили гражданина, который имел признаки опьянения. Он сообщил патрульным, что специально сделал заведомо ложный вызов в полицию, чтобы посмотреть на их реагирование.

Инспекторы проверили мужчину по имеющимся базам данных и выяснили, что он находится в розыске ГУНП в Киевской области за совершение нескольких уголовных преступлений (ч. 2 ст. 185 УК - кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц и ч. 3 ст. 185 УК - кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).

Стражи порядка доставили его в Сумской отдел полиции, где передали следователям, а также составили административные материалы по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.