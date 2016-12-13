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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49143

На Сумщине постепенно решается вопрос обеспечения жильем участников АТО

Об этом сообщил на заседании коллегии Сумской облгосадминистрации директор областного Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский.

По его словам, пока на учете по улучшению жилищных условий находится 11 человек с инвалидностью вследствие войны I-II группы и 11 семей погибших участников АТО, которые обратились в местные органы по вопросам социальной защиты населения для выплаты денежной компенсации. Сегодня потребность в средствах для решения этих вопросов составляет 20 млн гривен.

Сумская область из государственного бюджета получила средства в сумме почти 14 миллионов гривен, что позволило осуществить финансовое перечисление 9 членам семей погибших и 6 лицам с инвалидностью вследствие войны. Также в области уже приобретено жилье для 3 человек с инвалидностью и 5 семьям погибших участников АТО.

В 2018 году Правительством введена государственная программа обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Сейчас в Сумской области 6 таких лиц находится на квартирном учете. В частности для решения проблемы с жильем трем участникам боевых действий указанной категории были перечислены средства, поступившие из государственного бюджета в сумме 2,7 миллиона гривен, из них двое уже приобрели собственное жилье. Кроме того, Кролевецкий городской совет собственными средствами обеспечила жильем одного участника АТО, а в г. Ромны участнику боевых действий на Востоке Украины, из бывших военнопленных оказана материальная помощь в размере 200 000 гривен на приобретение жилья.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко рекомендовал главам райгосадминистраций и органам местного самоуправления постоянно держать на контроле этот вопрос и усилить контроль за выполнением Указа Президента Украины «О дополнительных мерах по социальной защите участников антитеррористической операции», пишет сайт ОГА.

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