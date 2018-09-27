Участники АТО пожаловались губернатору на местные власти Главы ОТГ должны понимать, что они не цари на своих территориях, а представители власти, избранные громадой, которые должны решать проблемы людей.

Об этом заявил во время заседания коллегии глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Заслушав участников АТО о недостаточном уделении им внимания со стороны местных властей, особенно глаовы Кириковский объединенной территориальной громады, Николай Клочко отметил, что участникам АТО и ООС гарантированы дополнительные социальные гарантии. И одной из первоочередных задач всех уровней власти в Сумской области является обеспечение их социальной защиты.

«Облгосадминистрация выполняет и в дальнейшем будет выполнять эту задачу, поставленную руководством страны. Но сегодня возникает вопрос взаимодействия общественных организаций участников АТО с органами власти на местах. В таком сотрудничестве есть приятные примеры, это, в частности, Сумской и Белопольский районы, Кролевецкая ОТГ, Николаевская ОТГ Белопольского района и т.д., - подчеркнул Николай Клочко. - Но, к сожалению, есть и примеры пренебрежительного отношения руководителей ОТГ к участникам боевых действий на Востоке Украины. Мы не должны допустить обострения ситуации в таких громадах. С этими случаями будут разбираться правоохранительные органы. А такие главы ОТГ должны понимать, что они не цари на своих территориях, а не латифундисты или Маркизы Карабасы, а люди, которые должны работать на благо своей же громады. Не умеешь работать, - пиши заявление на увольнение».