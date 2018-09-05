За 2018 год сумским чернобыльцам выдано 303 удостоверения Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по рассмотрению документов для выдачи удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

На этот раз на рассмотрение комиссии подано 32 личные дела о выдаче удостоверений установленного образца. Из общего количества 13 - на выдачу удостоверений впервые, 11 - на выдачу удостоверений категории 1А и вкладышей к ним, 1 - на удлинение действия вкладки, 7 - на выдачу повторных свидетельств.

По результатам заседания 29 лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, будут выданы удостоверения, дающие право на получение льгот и компенсаций. 3 личные дела направлены на доработку для добавления соответствующих документов для подтверждения статуса.