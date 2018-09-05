За 2018 год сумским чернобыльцам выдано 303 удостоверения

На этот раз на рассмотрение комиссии подано 32 личные дела о выдаче удостоверений установленного образца. Из общего количества 13 - на выдачу удостоверений впервые, 11 - на выдачу удостоверений категории 1А и вкладышей к ним, 1 - на удлинение действия вкладки, 7 - на выдачу повторных свидетельств.
По результатам заседания 29 лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, будут выданы удостоверения, дающие право на получение льгот и компенсаций. 3 личные дела направлены на доработку для добавления соответствующих документов для подтверждения статуса.
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