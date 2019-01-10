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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14181

В Сумах туристов поделили на два сорта

30 января депутаты городского совета на очередном сессионном заседании утвердили ставку туристического сбора.

Соответствующее решение сумские избранники приняли во время LIII сессии 24 голосами.

С учетом предложений, ставку туристического сбора установили за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки) в размере 0,5 % - для внутреннего туризма и 5% - въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, для одного человека в сутки временного размещения (20,5 и 205 грн соответственно).

Его будут платить люди, которые будут поселяться в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях для приезжих, хостелах, домах отдыха, туристических базах, горных приютах, лагерях для отдыха, пансионатах и других учреждениях гостиничного типа, санаторно-курортных учреждениях; а также жилых домах, пристройках к жилому дому, квартирах, коттеджах, комнатах, садовых домах, дачных домах, любых других объектах, используемых для временного проживания (ночевки).

Туристический сбор с измененной ставкой устанавливается на территории Сум с 1 января 2019 года.

От туристического сбора освобождаются местные жители, люди в командировке, дети, инвалиды, ветераны войны, чернобыльцы, те, кто прибыл в санатории и пансионаты по путевкам, детские лечебно-профилактические, а также физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения.

От данного вида сбора на 2019 год по доходной части городского бюджета планируют получить 265,3 тыс. гривен. То есть около 1000 иностранных туристов или 10 тысяч украинских.

В прелыдущем решении от 2011 года туристов не делили по лагосостоянию. Ставка была 1% от стоимости всего периода проживания (ночевки) за вычетом налога на добавленную стоимость.

Общество Налоги Туристический сбор

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