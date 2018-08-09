На Сумщине будут судить 10 титушек, отличившихся на сессии Конотопского горсовета

Прокуратурой Сумской области утвержден и 29 января 2019 года направлен в суд обвинительный акт в отношении десяти человек, которые наносили телесные повреждения правоохранителям в сессионном зале Конотопского городского совета.
Напомним: 26 июля 2018 года во время сессии Конотопского городского совета между сторонниками и оппонентами тогдашнего мэра Артема Семенихина в сессионном зале возник конфликт. В разгар споров в помещение ворвалась группа молодых людей, которые сразу начали наносить удары присутствующим. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодых людей и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.
В тот день в отдел полиции для выяснения обстоятельств был доставлен 49 человек. Это молодые в возрасте от 17 до 34 лет, подавляющее большинство которых из Сум. По результатам собранных доказательств девяти лицам было сообщено о подозрении. Одному из самых дерзких парней, который наносил удары полицейским в жизненно важные органы металлическим сверлом, после столкновений удалось убежать. Однако 16 августа 2018 года сумские и киевские полицейские задержали разыскиваемого в г. Киев.
Действия девяти обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов побоев) УК Украины. Десятый обвиняемый отвечать по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 и ч. 3 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.
Потерпевшими от действий молодых признано 14 правоохранителей.
Справка: девяти обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы, десятый может оказаться за решеткой на 12 лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
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