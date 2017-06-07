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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:18101

Сумчани платитимуть за газ утричі менше

Про це на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні, 30 січня, повідомив нардеп від Сум Олег Медуниця.

За його інформацією, прем’єр- міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив, що Кабмін повертає норму споживання газу на відмітку в 3,29 кубометра.

У своєму відео-зверненні до сумчан нардеп Олег Медуниця пояснив, що йдеться про споживачів газу, які не мають лічильників.

«У грудні облгази за рішенням Верховного суду збільшили вам норми споживання газу з 3,3 до 9,8 кубометрів. На мою думку, це був несправедливий і неправомірний крок газових монополістів, направлений на власне збагачення. Я одразу звернувся до Прем’єр-міністра з проханням повернути норми споживання газу . Сьогодні Уряд прислухався до нас, і несправедливу норму скасовано. Це – наша спільна перемога!», - зазначив О. Медуниця.

Политика Олег Медуница

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