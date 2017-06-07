Сумчани платитимуть за газ утричі менше Про це на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні, 30 січня, повідомив нардеп від Сум Олег Медуниця.

За його інформацією, прем’єр- міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив, що Кабмін повертає норму споживання газу на відмітку в 3,29 кубометра.

У своєму відео-зверненні до сумчан нардеп Олег Медуниця пояснив, що йдеться про споживачів газу, які не мають лічильників.

«У грудні облгази за рішенням Верховного суду збільшили вам норми споживання газу з 3,3 до 9,8 кубометрів. На мою думку, це був несправедливий і неправомірний крок газових монополістів, направлений на власне збагачення. Я одразу звернувся до Прем’єр-міністра з проханням повернути норми споживання газу . Сьогодні Уряд прислухався до нас, і несправедливу норму скасовано. Це – наша спільна перемога!», - зазначив О. Медуниця.