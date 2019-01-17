Сумские троллейбусники снова жалуются на дороги и меняют маршруты

С целью недопущения аварийных ситуаций, изменено направление маршрутов троллейбусов №7, 13, 16, 18. Троллейбусы не будут ходить до конечной остановки маршрута, а будут разворачиваться на остановке «Пансионат для ветеранов», сообщили в КП «Электроавтотранс».
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23 января в 16:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Ромнах в 4-м пер. Адмирала Лозовского из-за сложного...
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