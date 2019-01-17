Сумские троллейбусники снова жалуются на дороги и меняют маршруты Из-за неудовлетворительного состояния покрытия дороги и гололеда в направлении завода «Центролит» троллейбсы не будут ездить в этом направлении.

С целью недопущения аварийных ситуаций, изменено направление маршрутов троллейбусов №7, 13, 16, 18. Троллейбусы не будут ходить до конечной остановки маршрута, а будут разворачиваться на остановке «Пансионат для ветеранов», сообщили в КП «Электроавтотранс».