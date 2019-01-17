Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32144

Завтра сумские троллейбусы и автобусы поедут по 4 грн

С 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах и автобусах составит 4 гривны.

С 1 февраля в Сумах будет действовать новый тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском электрическом транспорте и на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП «Электроавтотранс».

Согласно принято 15 января решения исполнительного комитета, с 1 февраля текущего года стоимость одной пассажироперевозки в городском электротранспорте составит 4 гривны. Так же 4 грн будет стоить и одна поездка в коммунальном автобусе.

Для учащихся 1-11 классов сохранено льготу в 50% от полной стоимости билета, поэтому для них проезд в троллейбусах и автобусах будет стоить 2 гривны. Проезд для пенсионеров и остальных льготных категорий остается бесплатным.

Изменение стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте обусловлена подорожанием электроэнергии и увеличением фонда заработной платы из-за увеличения количества маршрутов, соответственно количеству единиц троллейбусов, выпускаемых на линию, и водителей.

Добавим, чтобы удешевить одну поездку в коммунальном общественном транспорте, можно приобретя месячный проездной билет. Он стоит 120 грн как для троллейбусов, так и для автобусов. Для учащихся всех классов, студентов дневной формы обучения высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащихся ПТУ, стоимость проездного на месяц составляет лишь 60 гривен, напоминает сайт мэрии.

Экономика Автобусы Коммунальный транспорт КП «Электроавтотранс» Подорожание проезда Тарифы Троллейбусы

По тематике

Сегодня 09:39

Сумские троллейбусники снова жалуются на дороги и меняют маршруты

Из-за неудовлетворительного состояния покрытия дороги и гололеда в направлении завода «Центролит» троллейбсы не будут ездить в этом направлении....

Вчера 15:23

Сумские депутаты просят как можно быстрее повысить тарифы на воду

Сумской горсовет обратился к руководству государства и регулятору в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой своевременно обеспечивать установление тарифов...

Вчера 09:35

КП «Электроавтотранс» покупает четыре новых троллейбуса

КП «Электроавтотранс» объявило тендер на приобретение четырех троллейбусов....

В Сумах устанавливают табло на остановках
29.01.2019 13:20

В Сумах устанавливают табло на остановках

КП «Электроавтотранс» устанавливает Электронные табло на остановках общественного транспорта....

29.01.2019 13:18

Сумчане голосуют за новый коммунальный маршрут

На сайте Единой системы местных петиций зарегистрирована соответствующая петиция....

Новости

Сумчани платитимуть за газ утричі менше
Вчера 22:18
В Лебедине обрисовали бигборд кандидата в президенты
Сегодня 10:51
Завтра сумские троллейбусы и автобусы поедут по 4 грн
Сегодня 10:32
В Сумах перенесли суд над подрывником банкоматов
Сегодня 10:01
Сумские троллейбусники снова жалуются на дороги и меняют маршруты
Сегодня 09:39
В Сумах туристов поделили на два сорта
Сегодня 09:14
Сумчанам стал доступен бесплатный Гарвардский онлайн-курс по программированию
Сегодня 08:36
За 2018 год сумским чернобыльцам выдано 303 удостоверения
Сегодня 08:05
На Сумщине постепенно решается вопрос обеспечения жильем участников АТО
Вчера 17:49
Экс-любовница обокрала кролевчанина почти на 16 тыс. гривен
Вчера 17:20
На Сумщине будут судить 10 титушек, отличившихся на сессии Конотопского горсовета
Вчера 17:17
Участники АТО пожаловались губернатору на местные власти
Вчера 16:55
view counter
view counter

Статьи

Лунный посевной календарь на 2019 год
Вчера 14:30
Александр Соколов: «Задача ЖЭКов-управителей – только грабить население?» ®
29.01.2019 19:31
Театральная площадь ледникового периода
28.01.2019 17:18
Харківський сумчанин або «Перетини»
28.01.2019 17:07
Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
Кино Космос
10:00 — 45 грн. 13:55 — 50 грн.
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
Кино Космос
20:15 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.