Завтра сумские троллейбусы и автобусы поедут по 4 грн

С 1 февраля в Сумах будет действовать новый тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском электрическом транспорте и на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП «Электроавтотранс».
Согласно принято 15 января решения исполнительного комитета, с 1 февраля текущего года стоимость одной пассажироперевозки в городском электротранспорте составит 4 гривны. Так же 4 грн будет стоить и одна поездка в коммунальном автобусе.
Для учащихся 1-11 классов сохранено льготу в 50% от полной стоимости билета, поэтому для них проезд в троллейбусах и автобусах будет стоить 2 гривны. Проезд для пенсионеров и остальных льготных категорий остается бесплатным.
Изменение стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте обусловлена подорожанием электроэнергии и увеличением фонда заработной платы из-за увеличения количества маршрутов, соответственно количеству единиц троллейбусов, выпускаемых на линию, и водителей.
Добавим, чтобы удешевить одну поездку в коммунальном общественном транспорте, можно приобретя месячный проездной билет. Он стоит 120 грн как для троллейбусов, так и для автобусов. Для учащихся всех классов, студентов дневной формы обучения высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащихся ПТУ, стоимость проездного на месяц составляет лишь 60 гривен, напоминает сайт мэрии.
Из-за неудовлетворительного состояния покрытия дороги и гололеда в направлении завода «Центролит» троллейбсы не будут ездить в этом направлении....
Сумской горсовет обратился к руководству государства и регулятору в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой своевременно обеспечивать установление тарифов...
КП «Электроавтотранс» объявило тендер на приобретение четырех троллейбусов....
КП «Электроавтотранс» устанавливает Электронные табло на остановках общественного транспорта....
На сайте Единой системы местных петиций зарегистрирована соответствующая петиция....