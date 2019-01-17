Завтра сумские троллейбусы и автобусы поедут по 4 грн С 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах и автобусах составит 4 гривны.

С 1 февраля в Сумах будет действовать новый тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском электрическом транспорте и на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП «Электроавтотранс».

Согласно принято 15 января решения исполнительного комитета, с 1 февраля текущего года стоимость одной пассажироперевозки в городском электротранспорте составит 4 гривны. Так же 4 грн будет стоить и одна поездка в коммунальном автобусе.

Для учащихся 1-11 классов сохранено льготу в 50% от полной стоимости билета, поэтому для них проезд в троллейбусах и автобусах будет стоить 2 гривны. Проезд для пенсионеров и остальных льготных категорий остается бесплатным.

Изменение стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте обусловлена подорожанием электроэнергии и увеличением фонда заработной платы из-за увеличения количества маршрутов, соответственно количеству единиц троллейбусов, выпускаемых на линию, и водителей.

Добавим, чтобы удешевить одну поездку в коммунальном общественном транспорте, можно приобретя месячный проездной билет. Он стоит 120 грн как для троллейбусов, так и для автобусов. Для учащихся всех классов, студентов дневной формы обучения высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащихся ПТУ, стоимость проездного на месяц составляет лишь 60 гривен, напоминает сайт мэрии.