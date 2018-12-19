В Лебедине обрисовали бигборд кандидата в президенты На Сумщине полиция устанавливает лиц, причастных к порче бигборда кандидата в президенты.

Сегодня утром в дежурную службу Лебединского отделения полиции через линию «102» поступило анонимное сообщение о том, что красной краской обрисован информационный бигборд кандидата в президенты Украины. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Данный факт был зарегистрирован, продолжаются проверки, в рамках которых устанавливаются лица, причастные к этому событию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как известно, сегодня в Лебедин и Сумы приезжает Юлия Тимошенко.