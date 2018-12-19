В Лебедине обрисовали бигборд кандидата в президенты

Сегодня утром в дежурную службу Лебединского отделения полиции через линию «102» поступило анонимное сообщение о том, что красной краской обрисован информационный бигборд кандидата в президенты Украины. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Данный факт был зарегистрирован, продолжаются проверки, в рамках которых устанавливаются лица, причастные к этому событию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как известно, сегодня в Лебедин и Сумы приезжает Юлия Тимошенко.
10 января в 14:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в частном жилом доме по ул. Покровское в...
Постановлением Центральной избирательной комиссии от 27 декабря 2018 года № 259 были внесены изменения в постановление ЦИК от 28 апреля...
На конкурс будут выставлены частоты в Лебедине и Шостке для обустройства местного радиовещания....
На Сумщине разоблачили руководителя одного из учебных заведений, который противоправно реализовал урожай за 218 тыс. грн....
18 декабря в 11:41 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Калиниченко в...