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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5141

В Лебедине обрисовали бигборд кандидата в президенты

На Сумщине полиция устанавливает лиц, причастных к порче бигборда кандидата в президенты.

Сегодня утром в дежурную службу Лебединского отделения полиции через линию «102» поступило анонимное сообщение о том, что красной краской обрисован информационный бигборд кандидата в президенты Украины. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Данный факт был зарегистрирован, продолжаются проверки, в рамках которых устанавливаются лица, причастные к этому событию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как известно, сегодня в Лебедин и Сумы приезжает Юлия Тимошенко.

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«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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