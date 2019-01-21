В Шостке автокран столкнулся с "Ауди" Авария произошла сегодня, 31 января, около 9.00, на ул. Семьи Кривоносов (бывшая ул. Парижской Коммуны).

Как сообщил Шостка.INFO инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полицииРоман Кулик, водитель автокрана, выезжая с ул. Молодежной, не убедился в безопасности дорожного движения и не дал преимущество автомобилю «Ауди», который двигался по главной дороге в направлении железнодорожного переезда. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения. Никто не пострадал. Водители решили воспользоваться европротоколом.