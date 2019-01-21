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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15243

В Шостке автокран столкнулся с "Ауди"

Авария произошла сегодня, 31 января, около 9.00, на ул. Семьи Кривоносов (бывшая ул. Парижской Коммуны).

Как сообщил Шостка.INFO инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полицииРоман Кулик, водитель автокрана, выезжая с ул. Молодежной, не убедился в безопасности дорожного движения и не дал преимущество автомобилю «Ауди», который двигался по главной дороге в направлении железнодорожного переезда.

В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения. Никто не пострадал.

Водители решили воспользоваться европротоколом.

 
Право Дтп Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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