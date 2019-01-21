В Шостке автокран столкнулся с "Ауди"

Как сообщил Шостка.INFO инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полицииРоман Кулик, водитель автокрана, выезжая с ул. Молодежной, не убедился в безопасности дорожного движения и не дал преимущество автомобилю «Ауди», который двигался по главной дороге в направлении железнодорожного переезда.
В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения. Никто не пострадал.
Водители решили воспользоваться европротоколом.
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