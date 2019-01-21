В результате ДТП в Сумах травмирован пешеход

По предварительным данным и при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, 44-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустил наезд на 65-летнего пешехода, который двигался у края проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. Там у него зафиксировали телесные повреждения в виде политравмы, закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, тупой травмы живота и мозговой комы.
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