В результате ДТП в Сумах травмирован пешеход 30 января, около 17.20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Пограничной.

По предварительным данным и при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, 44-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустил наезд на 65-летнего пешехода, который двигался у края проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. Там у него зафиксировали телесные повреждения в виде политравмы, закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, тупой травмы живота и мозговой комы.