На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом 30 января в 12:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в пгт Николаевка Белопольского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия были направлены 40-й Государственный пожарно-спасательный пост и местная пожарная команда.

По прибытию было установлено, что горит одна из комнат дома, в результате чего образовалось сильное задымление, которое затрудняло тушение. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения дома и рядом расположены хозяйственные постройки.

12:53 возгорание локализовали, а в 13:00, потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной охраны.