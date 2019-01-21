На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия были направлены 40-й Государственный пожарно-спасательный пост и местная пожарная команда.
По прибытию было установлено, что горит одна из комнат дома, в результате чего образовалось сильное задымление, которое затрудняло тушение. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения дома и рядом расположены хозяйственные постройки.
12:53 возгорание локализовали, а в 13:00, потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной охраны.
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