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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30221

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

30 января в 12:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в пгт Николаевка Белопольского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия были направлены 40-й Государственный пожарно-спасательный пост и местная пожарная команда.

По прибытию было установлено, что горит одна из комнат дома, в результате чего образовалось сильное задымление, которое затрудняло тушение. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения дома и рядом расположены хозяйственные постройки.

12:53 возгорание локализовали, а в 13:00, потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной охраны.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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