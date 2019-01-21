В Сумах авто застряло в снежном заносе За 30 января спасатели помогали вытащить два автомобиля из снежных заносов на Сумщине.

30 января в 16:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи неподалеку с. Кириковка Великописаревского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 36-го Государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию было установлено, что двигаясь на подъем, автомобиль занесло, и он застрял в снегу на обочине. Спасатели с помощью буксировочного троса автомобилем повышенной проходимости на базе ЗИЛ-131 доставили авто на безопасный участок дороги.

Похожий случай произошел в тот же день и в областном центре по ул. Харьковская. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-ой Государственной пожарно-спасательной части, который пожарным автомобилем повышенной проходимости отбуксирован транспортное средство на безопасный участок дороги, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.