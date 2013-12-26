За год в Сумах купили новых авто на $ 34 млн В течение 12 месяцев 2018 года в Сумах и области зарегистрировали 1,3 тыс. новых автомобилей, а сумма покупок составила $ 34 млн.

Почти 50% зарегистрированных в регионе машин входила в ценовой диапазон $ 17 до 35 тыс без учета стоимости дополнительного оборудования. Еще 16% – дороже $ 35 тыс. Средняя цена автомобиля в прошлом году составила менее $ 26 тыс. Это самый низкий показатель средней стоимости всех регионов, – информирует сайт по продаже автомобилей RST.ua.

Самой популярной маркой среди жителей Сум прошлого года было Renault. На 197 авто этой марки за год потратили $ 3 млн без учета стоимости дополнительного оборудования. Также в регионе часто покупали Toyota и Kia. Среди моделей чаще всего в регионе выбирали кроссовер Renault Duster.

Для сравнения, в 2017 году в Сумах и области купили 1,4 тыс. новых автомобилей, а сумма покупок тогда составляла около $ 35 млн.

В общем, в 2018 году в Украине зарегистрировали 80 тыс новых автомобилей. Каждое из этих авто в среднем стоило более $ 29 тыс. Наибольшее количество новых автомобилей купили киевляне – 31 тыс машин на сумму $ 1 млрд, а общая сумма расходов в стране составляла $ 2,4 млрд.