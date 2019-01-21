Сумские власти не спешат отвечать на петиции

Среди них пять, ответы на которые городские власти просрочили. Некоторые на несколько месяцев. Например, петиция «Ледовая арена для юных спортсменов» набрала 265 голосов и принята к рассмотрению 15 августа 2018 года, то есть прошло уже 5,5 месяцев. Петиция «О повышении зарплаты коллективов местных ДЮСШ» ждет ответа уже 4 месяца – с 1 октября прошлого года. Петиция о реконструкции летней эстрады – с 16 октября 2018 года. Петиция «Почему до сих пор не объявлен тендер на закупку троллейбусов европейских средства?» собрала полпичи еще 16 октября прошлого года. А петиция «Обустроить светофорным объектом нерегулируемый пешеходный переход через дорогу Ивана Сирко 19/2, «Воля» - озеро «Чеха» ждет ответа с 8 января 2019 года.
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