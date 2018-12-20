Сумской губернатор - в тройке лидеров по показателям эффективности работы Интернет-издание «Апостроф» при поддержке экспертов Международного центра перспективных исследований начали спецпроект «Губернатор года», в рамках которого составили рейтинг глав областей и проанализировали, кто из руководителей ОГА лучше выполнял свои обязанности за 9 месяцев 2018 года.

Основу исследования составили три базовых компонента: выполнение и отчеты о реализации Стратегии развития регионов; выполнения областного бюджета; коммуникационная политика и медиа-активность. Согласно рейтингу, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко занимает третье место. Его показатели работы следующие: выполнение программных документов - 4,2 балла; экономическая эффективность - 4,1 балла; коммуникационная политика и медиа-активность - 7 баллов. Общий балл - 5,1. Для анализа были взяты главы ОГА, которые находятся в должности не менее полугода. Таких на сегодня - 17. У Николая Клочко этот срок составляет уже 4 года.