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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42251

Сумской губернатор - в тройке лидеров по показателям эффективности работы

Интернет-издание «Апостроф» при поддержке экспертов Международного центра перспективных исследований начали спецпроект «Губернатор года», в рамках которого составили рейтинг глав областей и проанализировали, кто из руководителей ОГА лучше выполнял свои обязанности за 9 месяцев 2018 года.

Основу исследования составили три базовых компонента: выполнение и отчеты о реализации Стратегии развития регионов; выполнения областного бюджета; коммуникационная политика и медиа-активность.

Согласно рейтингу, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко занимает третье место. Его показатели работы следующие: выполнение программных документов - 4,2 балла; экономическая эффективность - 4,1 балла; коммуникационная политика и медиа-активность - 7 баллов. Общий балл - 5,1.

Для анализа были взяты главы ОГА, которые находятся в должности не менее полугода. Таких на сегодня - 17. У Николая Клочко этот срок составляет уже 4 года.

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