Какой будет погода на Сумщине в начале февраля Начало февраля не обещает существенных изменений в погоде.

1-3 февраля погоду Сумщины будет определять теплая, влажная воздушная масса, ожидается облачная погода, без существенных осадков. Иногда будет туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 ºС мороза до 3 ºС тепла.