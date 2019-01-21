Какой будет погода на Сумщине в начале февраля

1-3 февраля погоду Сумщины будет определять теплая, влажная воздушная масса, ожидается облачная погода, без существенных осадков. Иногда будет туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 ºС мороза до 3 ºС тепла.
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