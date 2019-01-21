Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57333

Какой будет погода на Сумщине в начале февраля

Начало февраля не обещает существенных изменений в погоде.

1-3 февраля погоду Сумщины будет определять теплая, влажная воздушная масса, ожидается облачная погода, без существенных осадков. Иногда будет туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 ºС мороза до 3 ºС тепла.

Общество Прогноз погоды

По тематике

29.01.2019 15:45

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

28.01.2019 17:52

Чего ждать сумчанам от погоды

До конца недели на Сумщине ожидается оттепель и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем....

Что ждать сумчанам от погоды на выходных?
25.01.2019 13:28

Что ждать сумчанам от погоды на выходных?

На выходных в Сумской области ожидаются осадки и колебания температуры....

23.01.2019 16:29

Внимание! На Сумщине прогнозируют сильный снегопад

По прогнозам Гидрометцентра, 24 января на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий....

До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода
21.01.2019 16:11

До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода

Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....

Новости

Сумчани платитимуть за газ утричі менше
Вчера 22:18
Какой будет погода на Сумщине в начале февраля
Сегодня 17:57
Смерть в лифте: сумским чиновникам не хватило месяца для служебного расследования в отношении директора департамента инфраструктуры
Сегодня 17:39
В Шостке поймали вора-«печника»
Сегодня 17:16
На Сумщине за неделю корью заболели 18 человек
Сегодня 17:10
Сумские копы нашли школьника, который сбежал из школы (видео)
Сегодня 17:04
Дело о пьяной езде депутата Сумского облсовета снова отложили
Сегодня 16:50
Городские власти считают, что справляются со снегом в Сумах
Сегодня 16:40
Сумчане снова просят продлить маршрут 65-го автобуса до Химгородка
Сегодня 16:30
Сумские копы снова поймали грузовик с нелегальной древесиной
Сегодня 16:07
Сумского чиновника подозревают в распиле 850 тыс. грн на ремонте дороги
Сегодня 15:45
На Сумщине перевозчики отказываются возить АТОшников бесплатно
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
Кино Космос
10:00 — 45 грн. 13:55 — 50 грн.
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
Кино Космос
20:15 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.