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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58290

В Сумах пройдет чемпионат города по боксу

2-3 февраля в Сумах пройдет чемпионат города по боксу.

Соревнования пройдут на стадионе «Авангард» (ул. Труда, 5). Начало в субботу, 2 февраля, в 15.00, в воскресенье, 3 февраля, в 10.00.

Вход свободный.

Спорт Бокс

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Бой Ивана Редкача неожиданно отменили
14.01.2019 13:25

Бой Ивана Редкача неожиданно отменили

Известный шосткинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) не проведет свой поединок, который был запланирован на 13 января...

Тарас Шелестюк возвращается на ринг
11.01.2019 11:39

Тарас Шелестюк возвращается на ринг

Сумской боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО), выступающий в полусреднем весе, в марте может провести свой первый бой за последние...

Соперником Ивана Редкача станет 29-летний аргентинец
08.01.2019 14:32

Соперником Ивана Редкача станет 29-летний аргентинец

Шосткинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) узнал соперника на свой поединок 13 января в рамках вечера...

Иван Редкач выяснил, когда проведет следующий поединок
02.01.2019 14:31

Иван Редкач выяснил, когда проведет следующий поединок

Шосткинский боксер-профессионал будет биться в андеркарде экс-противника Василия Ломаченко....

Сумчанка взяла «серебро» на чемпионате Украины по боксу
15.12.2018 13:36

Сумчанка взяла «серебро» на чемпионате Украины по боксу

В Иван-Франковске завершился чемпионат Украины по боксу среди женщин....

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«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
Кино Космос
10:00 — 45 грн. 13:55 — 50 грн.
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
Кино Космос
20:15 — 55 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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