В Сумах пройдет чемпионат города по боксу

Соревнования пройдут на стадионе «Авангард» (ул. Труда, 5). Начало в субботу, 2 февраля, в 15.00, в воскресенье, 3 февраля, в 10.00.
Вход свободный.
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