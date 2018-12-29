На Сумщине 10 лет чистят подземные воды, загрязненные нефтяниками Продолжаются работы по ликвидации загрязнения подземных вод в районе деятельности НГДУ «Полтаванафтогаз» ПАО «Укрнафта» на территории Раменского района.

В 2008 году в ходе проведения анализа материалов мониторинговых исследований состояния подземных вод в районе УППГ-1 Андрияшевского месторождения НГДУ «Полтаванафтогаз» ПАО «Укрнафта» на территории Роменского района специалистами Инспекции был установлен факт загрязнения подземных вод нефтепродуктами.

С целью ликвидации выявленного загрязнения подземных водоносных горизонтов нефтепродуктами в 2008 году Харьковским Государственным гидроэкологических институтом отделом «Гидроэк» «УкрНИИНТИЗ» разработан рабочий проект «Система инженерной защиты промплощадки УППГ-1 Андрияшевского месторождения», заключение государственной экологической экспертизы № 22/04-09 от 09.02.2009.

Процесс извлечения нефтепродуктов начался 12.04.2009. За период с 2009 по 2018 гг. в подземных водоносных горизонтах предприятием было изъято 7740 л углеводородной смеси. Согласно данным ежегодного учета наблюдается тенденция к уменьшению объемов смеси. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются.

В настоящее время мониторинговые исследования состояния подземных вод осуществляются НИПИ ПАО «Укрнафта», результаты которых оформляются отчетом о «Проведении гидрохимического мониторинга Андрияшевского газоконденсатного месторождения Сумской области и исследования из 30 наблюдательных скважин в районе факельного амбара УППГ-1 Андрияшевского газоконденсатного месторождения».

Кроме того, соответствующими специалистами проводятся гидробиологические наблюдения, поскольку в районе воздействия объектов предприятия находится Андрияшевско-Гудымовский государственный гидрологический заказник.

Согласно Отчету об экологических исследованиях «Природоохранный биологический и гидробиологический мониторинг лесных, луговых и водных экосистем на территории Андрияшевского газоконденсатного месторождения НГДУ «Полтаванафтогаз», проведенного ООО «СВНЦ Интеллект-сервис ЛТД» в 2018 году, негативного влияния на состояние лесных, луговых и водно-болотных экосистем не обнаружено.

Кроме того, в ходе данных исследований, в 2018 году впервые на указанных территориях выявлено локапитеры редких видов растений, занесенных в Красную книгу Украины - барашка обычного, дифазиаструм сплюснутый и плаун летний, а также регионального редкого вида - вербы розмариновой.

Также обнаружено евгидрофитную группировку плавающей растительности с доминированием видов водного лютика, сообщает Госэкоинспекция в Сумской области.