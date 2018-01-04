Сумские спасатели предупреждают о тумане

Видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый), сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 21 июля по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Сегодня, 5 января, на территории Сумской области наблюдается туман, местами на автодорогах видимость составляет 200-500 метров....
По информации Гидрометцентра в ближайшие часы и до конца суток 4 января по городу Сумы и области ожидается туман....