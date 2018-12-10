В ходе следствия, проведенного следственным управлением Нацполиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, установлено, что в 2016 году между обществом с ограниченной ответственностью и Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета был заключен договор на выполнение строительства дороги по ул. Римского Корсакова в г. Сумы.
В дальнейшем на основании составленных актов о перечне и объем выполненных работ, подписанных директором общества и утвержденных подозреваемым, поскольку он одновременно был полномочным представителем заказчика и лицом, ответственным за осуществление технического надзора, на счет общества перечислено около 5 млн грн.
Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, указанные объемы строительных работ не соответствуют объемам фактически выполненных работ по договору. В частности подрядчик фактически не совершал отдельные работы или осуществлял их не в полном объеме, использовал некачественные материалы. Вместе с тем заместитель начальника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства не обеспечил надлежащий контроль за выполнением работ в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и нормативно-правовых актов в области строительства.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, квалифицирующим признаком которого является причинение тяжких последствий) УК Украины.
К уголовной ответственности за присвоение средств в октябре 2018 года привлечен также и директор общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло указанные работы.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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