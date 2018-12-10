Сумского чиновника подозревают в распиле 850 тыс. грн на ремонте дороги Прокуратурой Сумской области в четверг, 31 января, сообщено о подозрении заместителю начальника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, из-за чего бюджету нанесено 850 тыс. грн убытков.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением Нацполиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, установлено, что в 2016 году между обществом с ограниченной ответственностью и Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета был заключен договор на выполнение строительства дороги по ул. Римского Корсакова в г. Сумы.

В дальнейшем на основании составленных актов о перечне и объем выполненных работ, подписанных директором общества и утвержденных подозреваемым, поскольку он одновременно был полномочным представителем заказчика и лицом, ответственным за осуществление технического надзора, на счет общества перечислено около 5 млн грн.

Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, указанные объемы строительных работ не соответствуют объемам фактически выполненных работ по договору. В частности подрядчик фактически не совершал отдельные работы или осуществлял их не в полном объеме, использовал некачественные материалы. Вместе с тем заместитель начальника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства не обеспечил надлежащий контроль за выполнением работ в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и нормативно-правовых актов в области строительства.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, квалифицирующим признаком которого является причинение тяжких последствий) УК Украины.

К уголовной ответственности за присвоение средств в октябре 2018 года привлечен также и директор общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло указанные работы.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.