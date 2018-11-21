Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07189

Сумские копы снова поймали грузовик с нелегальной древесиной

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения продолжают выявлять факты перевозки древесины с сомнительными документами.

Во время проведения обследования улично-дорожной сети на автодороге Р-45 «Сумы - Краснополье - Богодухов», вблизи Краснополья за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль ЗИЛ.

Водитель транспортировал древесину, однако во время проверки документов, инспекторы обнаружили, что указанное количество груза в сопроводительных документах не совпадает с фактическим.

Водитель не смог объяснить такое несоответствие, поэтому для выяснения всех обстоятельств на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Краснопольского отделения полиции.

Право Древесина

По тематике

На Сумщине копы остановили грузовик с нелегальной древесиной
Вчера 14:10

На Сумщине копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

В Недригайловском районе работники отдела безопасности дорожного движения обнаружили вероятно незаконную перевозку древесины....

Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной
02.01.2019 08:09

Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Патрульные обнаружили перевозку древесины без соответствующих документов....

Сумские копы остановили нелегальную перевозку древесины
17.12.2018 11:46

Сумские копы остановили нелегальную перевозку древесины

Сумские патрульные обнаружили перевозку древесины без соответствующих документов....

Сумские копы обнаружили груз нелегальной древесины
12.12.2018 17:02

Сумские копы обнаружили груз нелегальной древесины

Сумские патрульные продолжают выявлять факты перевозки древесины без надлежащих документов....

21.11.2018 15:11

На Сумщине патрульные остановили проблемный ЗИЛ с нелегальной древесиной

Работники отдела БДД управления патрульной полиции Сумщины остановили грузовик, который имел проблемы с документами на груз и вероятно подделанный номер...

Новости

Сумчани платитимуть за газ утричі менше
Вчера 22:18
Городские власти считают, что справляются со снегом в Сумах
Сегодня 16:40
Сумчане снова просят продлить маршрут 65-го автобуса до Химгородка
Сегодня 16:30
Сумские копы снова поймали грузовик с нелегальной древесиной
Сегодня 16:07
Сумского чиновника подозревают в распиле 850 тыс. грн на ремонте дороги
Сегодня 15:45
На Сумщине перевозчики отказываются возить АТОшников бесплатно
Сегодня 15:10
Сумские спасатели предупреждают о тумане
Сегодня 14:51
На Сумщине 10 лет чистят подземные воды, загрязненные нефтяниками
Сегодня 14:41
На Сумщине оштрафовали депутатов за несвоевременно поданные декларации
Сегодня 14:30
В Сумах пройдет чемпионат города по боксу
Сегодня 13:58
За год в Сумах купили новых авто на $ 34 млн
Сегодня 13:50
В Сумах авто застряло в снежном заносе
Сегодня 13:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
Кино Космос
10:00 — 45 грн. 13:55 — 50 грн.
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
Кино Космос
20:15 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.