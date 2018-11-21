Сумские копы снова поймали грузовик с нелегальной древесиной

Во время проведения обследования улично-дорожной сети на автодороге Р-45 «Сумы - Краснополье - Богодухов», вблизи Краснополья за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль ЗИЛ.
Водитель транспортировал древесину, однако во время проверки документов, инспекторы обнаружили, что указанное количество груза в сопроводительных документах не совпадает с фактическим.
Водитель не смог объяснить такое несоответствие, поэтому для выяснения всех обстоятельств на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Краснопольского отделения полиции.
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