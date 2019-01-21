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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16205

В Шостке поймали вора-«печника»

В поисках быстрого заработка 50-летний житель Шостки обокрал чужой садовый дом, вынеся металлическое оборудование печки.

В полицию с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что получила на свой мобильный телефон уведомление о срабатывании сигнализации, установленной в ее садовом доме, который находится в Шосткинском районе. Добравшись туда, она обнаружила поврежденный замок на входной двери, а из помещения были похищены металлическое оборудование печки.

«Проведя ряд необходимых розыскных мероприятий, наши участковые офицеры полиции установили личность подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 50 лет, он житель Шостки. Похищенные изделия из металла он успел продать, а деньги потратил на собственные нужды».

Свой поступок мужчина оправдывает материальными трудностями. Сейчас в отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Крадіжка

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